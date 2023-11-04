السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد تحذر من طقس الاحد وامطار على هذه المناطق

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السبت، 04-11-2023 07:11 م

الارصاد تحذر من طقس الاحد وامطار على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء الاحد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً 

🔺 التحذيرات: 
-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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