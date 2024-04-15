الإثنين 15-04-2024
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الإثنين، 15-04-2024 04:55 م

الارصاد : امطار رعدية في طريقها الى المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا ما بعد ظهر اليوم الاثنين بحالة من عدم الإستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخرمثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.

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ويكن الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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