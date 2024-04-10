الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 10-04-2024 12:35 ص

الارصاد : امطار في العيد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يكون الطقس يوم الاربعاء بارداً نسبياً في أغلب المناطق ، ودافئ نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائم جزئياً الى غائم  بوجه عام مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ويمتد هطول الأمطار إلى المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

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ومع ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول المطري مع طقس بارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتتناقص كميات الغيوم وتخف سرعة الرياح.

 

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