الجمعة 04-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

الحكومة: الشعاب المرجانية في خليج العقبة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس

مدير إدارة الامتحانات في التربية يوضح حول آلية اعلان نتائج التوجيهي

ترمب أمام المحكمة: أنا غير مذنب

الحكومة تخفض اسعار الطحين الموحد ولا تغيير على سعر الخبز

الارصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة - تحذيرات

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

وفيات الجمعة 4 / 8 / 2023

بلدية الرصيفة تنظم بازاراً خيرياً للأسر المنتجة

الجمعة، 04-08-2023 09:28 ص

الارصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة - تحذيرات

7202327111659899327686


الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الجمعة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء، اليوم صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبقى الأجواء السبت والأحد صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
75a47f08821ad6b7246b370d6dbd3450

حقيقة تأثر المملكة بموجات حارة خلال الفترة المقبلة

7202329102926187005831

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

حرارة 2

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

7202327165120922871245

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

حر33

تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

0

الأرصاد مع الأجواء الحارة .. تُحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة

أخبار متعلقة
حرارة 2

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

7202313174314529745993

الأرصاد تكشف موعد بدء تراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة

1

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

72023861538724094884

انخفاض على الحرارة الاحد

00000000000000000

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة وحتى الاثنين المقبل

3333-31

الأرصاد: أجواء نهاية الأسبوع مناسبة للرحلات