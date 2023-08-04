الارصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الجمعة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء، اليوم صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.وتبقى الأجواء السبت والأحد صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.