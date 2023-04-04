الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 04-04-2023 10:04 م

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحياناَ في مناطق البادية.

⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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