الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 01:31 م

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

8202320155141694396778


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه اعتبارا من الجمعة وخلال الاسبوع القادم يتوقع ان تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لتسود اجواء الصيف الاعتيادية ولا موجات حر مؤثرة.

ووفق الادارة اعتباراً من يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة ً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلاً فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
درجة حراره

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

52020201764588153037

الأرصاد: لا موجات حرّ في الأسبوع الأخير من آب

8202320212423901237482

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم الاثنين

8202314154050582270214

الحرارة ترتفع مجدداً والارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

7

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

8202314182348150587605

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاحد - جدول

أخبار متعلقة
75a47f08821ad6b7246b370d6dbd3450

حقيقة تأثر المملكة بموجات حارة خلال الفترة المقبلة

حرارة 2

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

حر11

الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم

حرارة5

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم

١

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

حر11

الأرصاد: تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات اليوم