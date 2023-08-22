الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه اعتبارا من الجمعة وخلال الاسبوع القادم يتوقع ان تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لتسود اجواء الصيف الاعتيادية ولا موجات حر مؤثرة.



ووفق الادارة اعتباراً من يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة ً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلاً فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان