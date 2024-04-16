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المملكة على موعد مع قفزة بدرجات الحرارة

الثلاثاء، 16-04-2024 06:03 ص

المملكة على موعد مع قفزة بدرجات الحرارة

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الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس دافئ في معظم المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلاً  فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ونوهت أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ غدا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي  (5-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.




 




 

 


 

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