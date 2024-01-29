الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

منخفض بارد جداً قادم الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

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الإثنين، 29-01-2024 08:09 م

منخفض بارد جداً قادم الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، يوم غد الثلاثاء ، وتهطل في ساعات الصباح زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد، و يحتمل ان تكون الهطولات في المرتفعات العالية على شكل زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر احيانا.

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كما ان هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب غرب المملكة تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية لفترة قصيرة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.


ومع ساعات الليل يتجدد هطول المطر في شمال ووسط المملكة قد يكون غزيراً لفترة قصيرة في شمال المملكة ،وهناك احتمال ان تشهد المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج الممزوج بالمطر وتكون غير مؤثرة.


ويوم الأربعـاء تبقى الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات خفيفة متقطعة من المطر بين الحين والآخر في اماكن مختلفة ، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية لهطول زخات خفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر لفترات محدودة وغير مؤثرة.

 

اما يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، مع احتمال ضعيف ان تكون الهطولات ولفترات محدودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ممزوجة بالثلج احيانا.

 

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