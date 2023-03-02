تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
⛔️ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية .
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