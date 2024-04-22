كتلة هوائية حارة قادمة الى الاردن والحرارة سترتفع ١٠ درجات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبياً الى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يزداد يوم الخميس تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المؤثرة على المملكة، حيث يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (09-10) درجات مئوية .