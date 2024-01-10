متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الليل يوم الجمعة القادم تضعف تدريجيا فرصة الهطولات المطرية في المملكة، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.



اما نهار الجمعة تبقى الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا، بينما تبقى فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة .

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