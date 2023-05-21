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الأحد، 21-05-2023 04:49 م

منخفض جوي خماسيني يؤثر على الاردن الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يؤثر على المملكة منخفض جوي خماسيني لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود اجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة. 

مساءً و ليلاً: يبدأ المنخفض الخماسيني بالانحسار التدريجي وتتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة نسبيا، مع  ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية.

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