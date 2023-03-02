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الخميس، 02-03-2023 03:38 م

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يومي الأحد والاثنين القادمين.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة سترتفع يومي الأحد والاثنين لتصل إلى 28 درجة في العاصمة عمان و 35 درجة مئوية في العقبة والبحر الميت.

وبينت أن من المتوقع ان تشهد مناطق الشمال زخات خفيفة من الأمطار الأحد القادم نتيجة تؤثر المملكة بالأجواء الخماسينية.

ولفتت إلى أن الأجواء ستكون حارة و الرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار قد تشهد هبات قوية بين الحين والآخر.

وأشارت إلى أن الخرائط الجوية تشير إلى انحسار المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة مساء الاثنين وسيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بحوالي 12 درجة مئوية.

 




 

 


 

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