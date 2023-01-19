أسباب آلام القدم المتعددة وطرق العلاج

الوكيل الإخباري-آلام القدم أحد أبرز الآلام التي يعاني منها الجميع خلال مرحلة ما في حياتهم، وتحدث نتيجة التعرض لإصابة أو اتباع عادات غير صحية أو الإصابة بمشكلات أخرى تؤثر على صحة القدم، ومن المعروف أن راحة الجسم تبدأ من القدمين ولا يتم العلاج دون معرفة السبب المؤدي للمشكلة.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب آلام القدمين، وفقًا لما ذكره موقعا "Web md"، و"Cleveland clinic".



أنواع آلام القدم

قد تحدث آلام القدم في أي جزء، بما يشمل الكعب أو الأصابع أو باطن القدم:



آلام الكعب

إذا كان الألم في الكعب فقد يكون الشخص مصاب بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهو تهيج أو التهاب في شريط الأنسجة التي تربط عظم الكعب بأصابع القدم، عادة يكون الألم أسوأ في الصباح ويسبب التونرم وصعوبة الحركة كذلك



علاج آلام الكعب

- مارس تمارين إطالة عضلات الكعب والقدم.

- تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية.

- ارتداء أحذية ذات دعم جيد ونعل مبطن.



نتوءات الكعب

نتوءات الكعب هي مصدر آخر لألم القدم يحدث نتيجة نمو غير طبيعي للعظام في أسفل الكعب تتسبب في الشعور بالألم عند الضغط عليها واستخدامها في المشي والحركة، الأشخاص ذو القدم المسطحة أكثر عرضة للإصابة بنتوءات الكعب



علاج نتوءات الكعب

الحصول على الراحة قد المستطاع

ارتداء أحذية مناسبة تمامًا وذات نعل يمتص الصدمات.

تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية.

الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي



الكدمة الحجرية

الكدمة الحجرية هي كدمة عميقة في الوسادة الدهنية في الكعب أو كرة القدم، غالبًا ما تحدث نتيجة التعرض لحادث أو إصابة أو الضغط على جسم صلب قد يستمر الألم لأكثر من أسبوع وسرعان ما ينتهي بعد علاج الإصابة بعد تداوي الإصابة



علاج الكدمة الحجرية

-راحة القدم وعدم الضغط عليها قدر المستطاع

- تناول المسكنات

- تناول مضادات الالتهاب والتورم



كسر الكعب

عادة ما يكون كسر الكعب إصابة شديدة التأثير مثل السقوط أو حادث سيارة، قد لا ينكسر عظم الكعب فقط بل يمكن أن يتحطم أيضًا، من الأعراض الرئيسية ألم الكعب أو الكدمات أو التورم أو صعوبة المشي.



علاج كسر الكعب

عدم الضغط على الكعب واستخدام العكازات.

استخدام الرباط الضاغط والدعامات

جبيرة لحماية عظم الكعب إذا لزم الأمر

تناول مسكنات الألم.

التهاب المفاصل الصدفي

التهاب المفاصل الصدفي هو مزيج من اضطراب جلدي الصدفية والتهاب المفاصل وهو حالة طويلة قد تتسبب في الإصابة بالتيبس والألم في الأوتار الموجودة على أصابع اليدين والقدمين والمفاصل الأخرى.



علاج التهاب المفاصل الصدفي

للحالات الخفيفة من قد يوصي الطبيب بعقار مضاد للالتهاب غير ستيرويدي لمنع المواد الكيميائية التي تسبب تورم المفاصل



العلاج الحراري باستخدام الكمادات إذ تساعد الحرارة في تخفيف التورم والالتهاب

الحالات الشديدة قد تحتاج إلى المزيد من الأدوية القوية، تشمل الخيارات الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض ، بما في ذلك الأدوية البيولوجية والكورتيكوستيرويدات.



ورم مورتون العصبي

يسبب ورم مورتون العصبي سماكة الأنسجة حول الأعصاب بين قواعد أصابع القدم عادة بين أصابع القدم الثالثة والرابعة، عادة ما تشعر بألم أو أحاسيس غريبة أو تنميل قد تصاب بعض السيدات نتيجة لارتداء الكعب العالي أو الأحذية الضيقة.



علاج ورم مورتون العصبي

-ارتداء حشوات الأحذية لتقليل الضغط على العصب.

-تناول مسكنات الألم.

- عدم ارتداء أحذية بكعب عالٍ.

- تجنب الأنشطة التي تضغط على الورم العصبي.



ألم القوس

التهاب اللفافة الأخمصية هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لألم القوس، يمكن أن يؤثر التهاب اللفافة الأخمصية على الكعب أو القوس أو كليهما، العلاج هو نفسه بغض النظر عن الموقع، بالنسبة لالتهاب اللفافة الأخمصية المستمر يمكن أن يكون الحقن بمزيج من الستيرويد والمخدر الموضعي مفيد.



ألم إصبع القدم

يمكن أن يسبب النقرس وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل ألمًا في أصابع القدم، تتجمع البلورات في مفاصل إصبع القدم مسببة ألمًا شديدًا وتورمًا، غالبًا ما يتأثر إصبع القدم الكبير.



علاج ألم اصبع القدم

تناول أدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تجعل النقرس أسوأ.

ارتداء أحذية مريحة

وضع القدم في ماء دافئ



الأصابع المخبلية

يحدث إصبع القدم المخلب عندما يشير إصبع القدم إلى أسفل أو لأعلى ويكون غير قادر على الاستقامة، غالبًا ما يكون نتيجة لتلف الأعصاب من أمراض مثل السكري مما يضعف عضلات القدم بدون أحذية خاصة لاستيعاب إصبع القدم المخلب قد تصاب القدم بالتهيج والألم ويتغير شكلها.



علاج الأصابع المخلبية

قم بالتغيير إلى الأحذية ذات المقاس الأفضل.

تجنب الكعب العالي والأحذية الضيقة.

مارس تمارين إطالة أصابع القدمين ومفاصل أصابع قدميك.

جرب حشوات الأحذية.

ويعد التدخل الجراحي خيار علاجي لبعض الحالات



الظفر المنغرس

يظهر الظفر المنغرز عندما ينمو الجلد على أحد جانبي أظافر القدم أو كلاهما فوق الظفر، يمكن أن يكون مؤلمًا وقد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.



علاج الظفر المنغرس

نقع القدم في ماء دافئ أربع مرات في اليوم.

وضع قطعة من الشاش بين الظفر والجلد.

استخدام الكريمات الموضعية التي تخفف الألم والالتهاب



مسامير القدم

مسامير القدم عبارة عن تراكمات سميكة من الجلد القاسي تسبب تهيج وتحدث نتيجة الضغط على القدم أو إصبع القدم أو ارتداء الأحذية الضيقة.



علاج مسامير القدم

-ارتداء أحذية مريحة

- نقع القدم في ماء دافئ لإزالة الجلد الزائد قبل تصلبه.

- وضع الكريمات الموضعية التي تحفف التهيج والألم.



الاعتلال العصبي

غالبًا ما يحدث الاعتلال العصبي أو تلف الأعصاب في القدمين بسبب مرض السكري، يمكن أن يكون الألم حارقًا أو لاذعًا أو يشعر وكأنه كهرباء، يمكن أن يحدث في أي مكان في القدمين.



علاج الاعتلال العصبي

يحتاج المريض علاج السبب المؤدي ومتابعة السكري، وتناول مسكنات الألم ومضادات الالتهاب وراحة القدم قدر المستطاع



التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم في المفاصل في جميع أنحاء الجسم.



يعاني كل شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي تقريبًا من أعراض في القدمين والكاحلين، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على المناطق حول الكعب، وأعلى القدمين وأصابع القدم.



علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تخفف الراحة أو الثلج أو الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين والنابروكسين الأعراض، يمكن أن تخفف حشوات الأحذية الضغط من عظام القدمين



هشاشة العظام

تحدث هشاشة العظام عندما يتآكل الغضروف المبطّن في المفاصل، في أغلب الأحيان يكون السبب هو الشيخوخة، لكن يمكن أن تحدث هشاشة العظام أيضًا من الإصابة أو إذا كان لديك أقدام مسطحة أو أقواس عالية جدًا، قد يواجه الشخص صعوبة في المشي وتيبس وألم بالمفاصل.



علاج هشاشة العظام

- تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

- ارتداء دعامات أو قالب أو حذاء للحفاظ على القدم ثابتة حتى يزول الالتهاب

- العلاج الطبيعي لتقوية العضلات

- حقن الستيرويد للحالات الشديدة



التهاب الأوتار

التهاب الأوتار هو التهاب وتهيج الأوتار وهي العصابات أو الدعامات التي تربط العضلات بالعظام، تعمل الأوتار على طول جميع سطح القدم ويمكن أن تسبب ألمًا في العديد من المواقع المختلفة.



علاج التهاب الأوتار

تناول مضادات الالتهاب والمسكنات

وضع الكريمات والمراهم الموضعية التي تساعد في تخفيف الألم

الكمادات الدافئة خيار علاج فعال في التهاب الأوتار



الكونسلتو الطبي

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