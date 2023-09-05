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الثلاثاء، 05-09-2023 12:38 ص

أطعمة تسبب الأرق.. ما هي؟

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الوكيل الاخباري- يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم أو الأرق لايام طويلة دون اسباب واضحة , ويسبب لهم هذا الموضوع مشاكل صحية ونفسية كثيرة، حيث إن عدم النوم يسبب اضطراب كبير في جميع اعضاء الجسم.اضافة اعلان


وأشارت بعض الدراسات الي ان هناك بعض الاطعمة لها تأثير سلبي علي معدل النوم الطبيعي للانسان , لذلك نرصد في هذا التقرير بعض هذه الاطعمة والمنبهات التي تؤثر سلباً على الجهاز العصبى لدى الإنسان وتسبب له الارق وعدم النوم الجيد وفقا لموقع ‏verywellhealth.

 

اطعمة تسبب الأرق:

الكافيين:

قد يتواجد الكافيين في العديد من الأطعمة،ويعد الكافيين من أشهر المواد التي تسبب الأرق؛ والمشروبات بجانب القهوة الحلويات المنكّهة بالقهوة أو الشوكولاتة والصودا، مع العلم أن القهوة خالية الكافيين قد تحتوي أيضًا على آثار قليلة من الكافيين.

الشكولاتة:

إذا كنت ترغب في الحصول  نوم هادئ بعد ذلك. تجنب تناول الشكولاتة وذلك لأن حبوب الكاكاو تحتوي على الثيوبرومين ،هذه المادة لها هياكل مشابهة للكافيين ولها تأثير محفز،كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من الثيوبرومين وهي غير ملاءمة بتناولها في المساء.

السلطة والخضروات النيئة :

على الرغم من أن الطماطم والجزر والخيار اطعمة  صحية ، إلا أنها صعبة الهضم أيضًا. يتسبب المحتوى العالي من الألياف في تراكم الغازات في الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتشنجات. ثم يصبح النوم  غير ملائم .

الثوم :

تناول الثوم يساهم في عدم الدخول في النوم العميق أوالأرق،لانه يسبب الثوم العطش الشديد ليلا، وهو ما يؤدي إلى تقطع النوم ومشاكل الهضم وبالتالي يؤثر على النوم.

الأطعمة الحارة:

الأطعمة الحارة التي تسبب الأرق مثل الفلفل الأحمر الذي يرفع من درجة حرارة الجسم ، مسببًا صعوبة في الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة للنوم ،كما أن الأطعمة الحارة تسبب الأرق؛ حيث إنها تسبب ظهور أعراض عسر الهضم وارتداد حمض المعدة وحرقة المعدة، التي قد تزداد شدتها مع محاولة الاستلقاء الى النوم .

 




 

 


 

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