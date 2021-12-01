الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 07:30 ص

أطعمة مثالية على العشاء لإنقاص الوزن

سلطة


الوكيل الإخباري - تحدثت خبيرة التغذية تاتيانا ديك عن هي المنتجات التي يجب أن تكون عشاءًا مثاليًا لشخص يريد أن يفقد الوزن.

اضافة اعلان


وفقا لها، يجب الابتعاد عن ما تم تناوله خلال النهار.


وقالت لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت الكربوهيدرات هي السائدة خلال النهار، فقم بإعداد عشاء من البروتين والألياف، على سبيل المثال: الأسماك والدواجن والمأكولات البحرية مع سلطة الخضار أو اليخنة.


 يمكنك أيضًا تناول الجبن القريش مع التوت أو الفاكهة وتتبيله بالزبادي. وإذا كنت لم تأكل الكربوهيدرات، أضف على العشاء طبقًا جانبيًا على شكل عصيدة أو قطعتين من البطاطس المخبوزة. الكربوهيدرات للعشاء ممكنة، وأحيانًا تكون ضرورية".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Study-reveals-that-stress-actually-does-cause-gray-hair-

موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب

9090-8888LKKK-18-442x320

كشف أعراض تطور الخرف

upload_1638343319_1032011599

طعام يومي يقلل بقوة من خطر تدهور الدماغ

u2_9

الكشف عن مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

برد

أفضل المواد الغذائية لنزلات البرد

قهوة2

ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

أخبار متعلقة
قهوة2

ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

جزر

خبيرة تغذية روسية تحدد الممنوعين من أكل الجزر

ليمون

ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم

R (3)

خبراء يكشفون حقيقة مشروبات الديتوكس

اطعمة 3

مادة غذائية مثالية منخفضة السعرات الحرارية

تحريك الجسم بالرقص مفيد لمساعدة حصوات الحالب على النزول بشكل أسرع وأفضل

تمارين رياضية للتخلص من حصوات الحالب