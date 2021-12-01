أطعمة مثالية على العشاء لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري - تحدثت خبيرة التغذية تاتيانا ديك عن هي المنتجات التي يجب أن تكون عشاءًا مثاليًا لشخص يريد أن يفقد الوزن.

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وفقا لها، يجب الابتعاد عن ما تم تناوله خلال النهار.



وقالت لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت الكربوهيدرات هي السائدة خلال النهار، فقم بإعداد عشاء من البروتين والألياف، على سبيل المثال: الأسماك والدواجن والمأكولات البحرية مع سلطة الخضار أو اليخنة.



يمكنك أيضًا تناول الجبن القريش مع التوت أو الفاكهة وتتبيله بالزبادي. وإذا كنت لم تأكل الكربوهيدرات، أضف على العشاء طبقًا جانبيًا على شكل عصيدة أو قطعتين من البطاطس المخبوزة. الكربوهيدرات للعشاء ممكنة، وأحيانًا تكون ضرورية".

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