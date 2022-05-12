الوكيل الإخباري - مرض التصلب المتعدد MS، يحصل عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم، غمد الحماية (المايلين) الذي يغطي ألياف الأعصاب، ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم؛ وصولاً إلى التسبب بتلف أو تدهور دائم للأعصاب.

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أعراض التصلب المتعدد تعتمد على مقدار تلف الأعصاب، وعلى الأعصاب المُصابة.

تختلف أعراض التصلب المتعدد MS بين مريض وآخر خلال تطور المرض بحسب مكان الألياف العصبية المصابة. وفي الغالب تؤثر الأعراض على الحركة، مثل:

- تنميل أو ضعف في أحد الأطراف يحدث عادةً على جانب واحد من الجسم في المرة الواحدة، أو الساقين وجذع الجسم.

- مشاعر تشبه تلقي صدمة كهربائية مصحوبة بحركات معينة في الرقبة، وخصوصاً انحناءها إلى الأمام.

- الرُعاش أو انعدام التنسيق أو المشية غير المتزنة.

- مشاكل في البصر مثل: فقدان جزئي أو كليّ للرؤية، عادةً في عين واحدة في المرة الواحدة (غالباً يصاحبه شعور بالألم أثناء حركة العين)، رؤية مزدوجة لمدة طويلة ورؤية ضبابية.

- تداخُل الكلام.

- الإرهاق.

- الدوخة.

- الوخز أو الألم في أجزاء من الجسم.

- مشاكل في الوظيفة التناسلية ووظائف الأمعاء والمثانة.

سيدتي