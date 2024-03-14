أفضل نوع بروتين على السحور- هل يمكن تناول اللحوم؟

الوكيل الإخباري - يعتقد البعض أن تناول اللحوم على السحور يساعده على الصيام دون الشعور بالجوع أو التعب العام الذي قد يتعرض له البعض خلال ساعات الصيام.



أهمية البروتين على السحور

أوضحت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، ضرورة تناول نوع من البروتين على السحور، لأن البروتين يتم تكسيره ببطئ ويتم هضمه ببطئ، حتى يصرفه الجسم، ما يساعد على منح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن البروتين أكثر العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الجسم في الصيام، لأنه يساهم في زيادة الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن.



أفضل نوع بروتين على السحور

أشارت إبراهيم، إلى كيفية اختيار نوع البروتين الذي يتم تناوله على السحور، منوهة أن أفضل نوع بروتين للسحور هو البروتين النباتي، لأنه خالي من الدهون، لذا يكون مريح للمعدة، ويتم هضمه وامتصاصه ببطئ.



ولفتت إلى أن البيض هو أفضل نوع بروتين يمكن تناوله بعد البروتين النباتي، لأنه به نسبة دهون صحية يحتاجها الجسم.



وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أنه لا يفضل تناول اللحوم على السحور، لأنها تحتوي على دهون، حتى ولو كانت خالية من الدهون، فهي تحتوي على نسبة من 5 إلى 7% دهون بين الأنسجة، عطفا على أنها باهظة الثمن.

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