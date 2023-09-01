إياكم تخزين البيض في باب الثلاجة لهذا السبب

الوكيل الاخباري - بينت تقارير صحية أن تخزين البيض في باب الثلاجة أمر خطر قد يؤدي الى فساد البيض وبالتالي التسمم عند تناوله.



وقالت خبيرة التغذية سارة بينويل، إن باب الثلاجة ليس المكان الأمثل لوضع البيض فيه.



وبينت أنه يجب تخزين البيض في علبته الأصلية ووضعه فوق الرف الأوسط للثلاجة لتجنب التغيرات في درجات الحرارة والتلوث.



ونوهت سارة إلى أن الأبواب ليست فقط الجزء الأكثر أهمية في الثلاجة لأنها الأكثر عرضة لتقلبات درجات الحرارة.



وأضافت: البيض يعمل بشكل أفضل عند حفظه في درجة حرارة ثابتة، لذا ننصح بإبقائه على الرف الأوسط.

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وقالت إنه يجب أن يحفظ على درجة الحرارة أقل من 20 درجة مئوية وبعيدًا عن الأطعمة ذات الروائح القوية لكونه يمتص الروائح بسهولة.

