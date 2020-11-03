الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

البحرين: 210 إصابات جديدة بكورونا

إربد : 3 مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بأمر الدفاع 11

تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

وفاة النائب السابق يحيى السعود بحادث سير

إعتزاز وإشادة ملكية بجهود منتسبي الأمن العام

توضيح حول تأجيل تسجيل مخالفات على المركبات

الوزير معن قطامين يتخذ قراراً للتخفيف على المواطنين

اول ظهور لوزير الاوقاف بعد اصابته بكورونا - فيديو

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء




الثلاثاء، 03-11-2020 04:39 م

اتبعها فوراً.. عادات تساعد في الوقاية من مرض خطير

الوقاية-من-الامراض


الوكيل الإخباري _ يعد الالتهاب الرئوي من الامراض التي تصيب العديد من الاشخاص والتي تنتج عن حدوث التهاب في الرئتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

ومن ابرز اعراضه : الصداع، فقدان الشهية، التعب والتعرق، الغثيان، القيء، آلام العضلات، وألم في الصدر عند التنفس بعمق أو السعال.


تعرف على ابرز العادات التي تحميك من الاصابة بالالتهاب الرئوي :

العناية بنظافة اليدين
اغسل يديك بانتظام خاصة قبل وبعد الوجبات لتجنب نقل العدوى والجراثيم، وكذلك لتفادي الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

تناول الطعام الصحي
يجب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على العناصر الغذائية الكافية اللازمة لعمل جميع الخلايا، وللحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك ليتمكن من محاربة البكتيريا والفيروسات.

ممارسة الرياضة بانتظام
التمارين الرياضية تحفز عمل الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، وتسهم في طرد الجراثيم من الرئتين.

النوم الجيد
الحصول على قسط كاف من النوم أمر ضروري لبناء مناعة قوية للجسم.

اضافة اعلان
المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Cancer-Cell-Tumor

الكشف عن فائدة جديدة لفيتامين 'بي3'

12cec78bc45f484799d1763d1a33bfc4ba3358ad

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء الدافئ صباحا

اقدام-باردة-الشتاء-فصل-5325

الأقدام الباردة.. علامة على 8 أمراض خطيرة

لحم

مخاطر الافراط في تناول اللحوم على الصحة

e325fc5c-fd0f-47e8-8fae-c2b6cd913e36_16x9_1200x676

3 عادات صباحية سبب في زيادة وزنك

tbl_articles_article_19879_404fa0ec4e0-c229-44be-b08a-cb7c9e46308d

أطعمة شائعة لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم

أخبار متعلقة
hair-1

أطعمة غذائية شائعة تسبب تلف وتساقط الشعر

20200408_1586363519-334-large

الطريقة الصحيحة في التعامل مع التوتر والقلق

i_741417

أسباب هامة لشرب المزيد من الماء مع التقدم بالعمر

main_image5c4919203ea3f

لا تتجنبها.. أعراض غير شائعة لنقص الحديد الحاد في الجسم

shutterstock_212476279

التكلم أثناء النوم.. هل هي مشكلة خطيرة أم لا؟

90999999999999

5 طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر