اتبعها فوراً.. عادات تساعد في الوقاية من مرض خطير

الوكيل الإخباري _ يعد الالتهاب الرئوي من الامراض التي تصيب العديد من الاشخاص والتي تنتج عن حدوث التهاب في الرئتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.



ومن ابرز اعراضه : الصداع، فقدان الشهية، التعب والتعرق، الغثيان، القيء، آلام العضلات، وألم في الصدر عند التنفس بعمق أو السعال.





تعرف على ابرز العادات التي تحميك من الاصابة بالالتهاب الرئوي :



العناية بنظافة اليدين

اغسل يديك بانتظام خاصة قبل وبعد الوجبات لتجنب نقل العدوى والجراثيم، وكذلك لتفادي الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.



تناول الطعام الصحي

يجب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على العناصر الغذائية الكافية اللازمة لعمل جميع الخلايا، وللحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك ليتمكن من محاربة البكتيريا والفيروسات.



ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين الرياضية تحفز عمل الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، وتسهم في طرد الجراثيم من الرئتين.



النوم الجيد

الحصول على قسط كاف من النوم أمر ضروري لبناء مناعة قوية للجسم.





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المصدر : الامارات نيوز

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