استخدامات ذكية لزيت النعناع لم يُخبرك بها أحد!

الوكيل الإخباري _ يستخلص زيت النعناع العطري المميز من أوراق نبات النعناع وله رائحة نفاذة منعشة للغاية وباردة عند وضعه في الفم، ويمتلك العديد من الاستخدامات التي يجهلها الكثير من الناس.



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اليكم أهم استخدامات زيت النعناع:



يتم استخدامه في التخلص من الغثيان، بالتحديد الغثيان الصباحي للسيدات الحوامل .



يعالج زيت النعناع اضطرابات الجهاز الهضمي، كذلك يعمل على استرخاء العضلات الملساء بالجهاز الهضمي، والتخلص من اضطرابات المعدة.



يستخدم زيت النعناع بشكل موضعي على الصدر للتخفيف من الكحة.



يستخدم بشكل موضعي على العظام والمفاصل للتخفيف من آلامها.



يستخدم زيت النعناع مع زيت جوز الهند وزيت الجاجوبا بالتدليك على فروه الرأس ليعطيه النعومة ويمنعه من التساقط.



يتم إضافته على الأطعمة كنوع من التوابل ليعطيها مذاق خاص ونكهة مميزة.



يستخدم زيت النعناع كغسول للفم لأنه يتميز برائحة قوية تفضي على الروائح الكريهة في الفم.



المصدر : الامارات نيوز