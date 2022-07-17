الكشف عن الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على شعر أكثر كثافة

الوكيل الإخباري - يعد تساقط الشعر مشكلة مقلقة للنساء والرجال على حد سواء. ولحسن الحظ، قد تلعب التغذية عاملا حاسما عندما يتعلق الأمر بصحة خصلات الشعر.





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وتقول أخصائية التغذية لولا بيغز إن "تناول الأطعمة الصحيحة المليئة بالفيتامينات والبروتينات والمعادن يمكن أن يشجع على شعيرات أكثر امتلاء وقوة وصحة وأكثر لمعانا".



وأشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بشكل جيد، فإن العنصر الأول الذي يجب مراعاته هو البيض، والذي يوصف بأنه "غذاء فائق غني بالمغذيات للشعر".

ويحتوي البيض على البيوتين، أحد فيتامينات B (فيتامين B7)، القابل للذوبان في الماء الضروري لإنتاج الكيراتين (بروتين الشعر).



وأكدت بيغز: "إنه مليئ بالزنك والسيلينيوم والبروتينات المفيدة لمنع تساقط الشعر. ونقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتقشر فروة الرأس، فضلا عن تساقط الشعر".

ولتحسين صحة الشعر، توصي بيغز بتناول المزيد من الفاكهة، وعلى وجه التحديد، التوت الأزرق والكيوي والبرتقال.



وأوضحت: "يساعد فيتامين C على امتصاص الحديد ويساعد في إنتاج الكولاجين الذي يقوي الشعيرات الدموية التي تغذي جذور الشعر. والفراولة والبابايا والعنب الأسود ... مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بصيلات الشعر من أضرار الجذور الحرة".



ومن المكونات الأخرى التي يجب إضافتها إلى سلة التسوق الأسبوعية الأسماك الزيتية، مثل السمك المملح، وسمك السالمون، والتونة وسمك الأسقمري البحري.

وجميعها غنية "بالأحماض الدهنية"، مثل فيتامين D وأوميغا 3. وتحتوي الأسماك الزيتية أيضا على فيتامينات B والسيلينيوم، والتي تعد "مثالية" لتعزيز الضغوط القوية.

روسيا اليوم