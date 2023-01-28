الى ماذا ينذر فقدان الشهية ؟

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من غياب الشعور بالجوع باستمرار، لأن فقدان الشهية قد يكون مؤشرًا على الإصابة ببعض الأمراض.



وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود سعد، إن فقدان الشهية قد يدل على الإصابة بقصور نشاط الغدة النخامية.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن قصور نشاط الغدة النخامية أكثر انتشارًا بين النساء، خاصةً بعد الولادة، مناشدًا الأمهات اللاتي يعانين من فقدان الشهية بالإسراع في طلب المساعدة الطبية.



وأوضح أن عدم الشعور بالجوع قد يكون له أبعاد نفسية، مضيفةً أن فقدان الشهية العصبي من الاضطرابات الخطيرة التي تقلل من رغبة الإنسان في تناول الطعام، لذلك عادة ما يعاني المصابون به من النحافة وسوء التغذية.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى ضرورة الذهاب للطبيب عند الشعور بفقدان الشهية، لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحليل وظائف الكلى، وإذا أظهرت النتائج سلامة الصحة العضوية، يجب التوجه على الفور للأخصائي النفسي.



وبحسب موقع "WebMD"، هناك أمراض أخرى تسبب عدم الشعور بالجوع، بعضها عضوية وأخرى نفسية، أبرزها:



- التوتر.



- الاكتئاب.



- نزلات البرد.



- الإنفلونزا.



- عسر الهضم.



- اضطرابات المعدة.



- فقر الدم.



- السرطان.



- الشيخوخة.



- السكري، إذا تسبب ارتفاع سكر الدم في تلف العصب المبهم، الذي يتحكم في عضلات المعدة.



- قصور نشاط الغدة الدرقية.



- الصداع النصفي.



- ارتجاج المخ.



وفي بعض الأحيان، قد يكون فقدان الشهية عرضًا جانبيًا لبعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية .



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