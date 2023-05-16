انتبه .. التهاب الحلق بدون حمى عرض لهذه الأمراض !

الوكيل الإخباري- التهاب الحلق من المشكلات المزعجة على الإطلاق، عادةً ما تحدث الحمى عند الإصابة به، ولكن هناك أشخاصًا يتعرضون له دون ارتفاع درجة حرارة الجسم، فما السبب وراء ذلك؟

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في التقرير التالي، نستعرض أسباب التهاب الحلق دون حمى، وفقًا لموقع "Insider".



أسباب التهاب الحلق بدون حمى



1- نزلات البرد

يدل التهاب الحلق دون ارتفاع درجة حرارة الجسم على الإصابة بنزلات البرد، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من:

- العطس.

- انسداد الأنف.

- السعال.

- كثرة إفراز الدموع.

- التعب.



2- التهاب اللوزتين

قد ينذر ألم الحلق بدون حمى بالإصابة بالتهاب اللوزتين، وهو مرض شائع عند الأطفال الأقل من عامين، ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وتشمل أعراض التهاب اللوزتين:

- تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

- صعوبة البلع.

- رائحة الفم الكريهة.

- ظهور اللوزتين باللون الأبيض أو الأصفر.



3- الحساسية

في بعض الأحيان، يشير التهاب الحلق بدون حرارة إلى الإصابة بالحساسية الموسمية، التي تسبب أيضًا:

- العطس.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- السعال.

- الشعور بحكة في العين والأنف والفم والحلق.

- الصداع.

- احمرار العين.

- تورم العين.

- كثرة إفراز الدموع.



4- ارتجاع المريء

يعد ارتجاع المريء من الأمراض التي تؤدي إلى الشعور بالاحتقان بدون حمى، ويرجع السبب إلى ارتداد حمض المعدة إلى الحلق.

ويسبب ارتجاع المريء أيضًا:

- الحموضة.

- ألم الصدر.

- السعال المزمن.

- الغثيان.

- صعوبة البلع.



متى يستدعي التهاب الحلق بدون حمى زيارة الطبيب؟

عادةً ما يختفي التهاب الحلق بدون حمى من تلقاء نفسه، ولكن قد يستدعي زيارة الطبيب في حالتين، هما:

1- اذا استمر التهاب الحلق بدون حمى لمدة تزيد عن أسبوع.

2- إذا كان التهاب الحلق بدون حرارة مصحوبًا بالأعراض التالية:

- صعوبة التنفس.

- صفير الصدر عند التنفس.

- عسر البلع.

- الجفاف.

- سيلان اللعاب، خاصةً عند الأطفال.

- ظهور دم في اللعاب أو البلغم.

- تورم المفاصل أو الشعور بألم فيها.



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