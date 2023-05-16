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الثلاثاء، 16-05-2023 08:59 ص

انتبه .. التهاب الحلق بدون حمى عرض لهذه الأمراض !

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الوكيل الإخباري- التهاب الحلق من المشكلات المزعجة على الإطلاق، عادةً ما تحدث الحمى عند الإصابة به، ولكن هناك أشخاصًا يتعرضون له دون ارتفاع درجة حرارة الجسم، فما السبب وراء ذلك؟

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في التقرير التالي، نستعرض أسباب التهاب الحلق دون حمى، وفقًا لموقع "Insider".


أسباب التهاب الحلق بدون حمى


1- نزلات البرد
يدل التهاب الحلق دون ارتفاع درجة حرارة الجسم على الإصابة بنزلات البرد، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من:
- العطس.
- انسداد الأنف.
- السعال.
- كثرة إفراز الدموع.
- التعب.


2- التهاب اللوزتين
قد ينذر ألم الحلق بدون حمى بالإصابة بالتهاب اللوزتين، وهو مرض شائع عند الأطفال الأقل من عامين، ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.
وتشمل أعراض التهاب اللوزتين:
- تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.
- صعوبة البلع.
- رائحة الفم الكريهة.
- ظهور اللوزتين باللون الأبيض أو الأصفر.


3- الحساسية
في بعض الأحيان، يشير التهاب الحلق بدون حرارة إلى الإصابة بالحساسية الموسمية، التي تسبب أيضًا:
- العطس.
- سيلان أو انسداد الأنف.
- السعال.
- الشعور بحكة في العين والأنف والفم والحلق.
- الصداع.
- احمرار العين.
- تورم العين.
- كثرة إفراز الدموع.


4- ارتجاع المريء
يعد ارتجاع المريء من الأمراض التي تؤدي إلى الشعور بالاحتقان بدون حمى، ويرجع السبب إلى ارتداد حمض المعدة إلى الحلق.
ويسبب ارتجاع المريء أيضًا:
- الحموضة.
- ألم الصدر.
- السعال المزمن.
- الغثيان.
- صعوبة البلع.


متى يستدعي التهاب الحلق بدون حمى زيارة الطبيب؟
عادةً ما يختفي التهاب الحلق بدون حمى من تلقاء نفسه، ولكن قد يستدعي زيارة الطبيب في حالتين، هما:
1- اذا استمر التهاب الحلق بدون حمى لمدة تزيد عن أسبوع.
2- إذا كان التهاب الحلق بدون حرارة مصحوبًا بالأعراض التالية:
- صعوبة التنفس.
- صفير الصدر عند التنفس.
- عسر البلع.
- الجفاف.
- سيلان اللعاب، خاصةً عند الأطفال.
- ظهور دم في اللعاب أو البلغم.
- تورم المفاصل أو الشعور بألم فيها.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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