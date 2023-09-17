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الأحد، 17-09-2023 10:08 م

تحذير من الكرش.. يسبب هذه الأضرار

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الوكيل الاخباري- لا يؤثر الكرش سلبًا على مظهر الجسم فقط، بل تشكل الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والخصر خطرًا كبيرًا على الصحة أيضًا، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.اضافة اعلان


وقال شعبان إن دهون البطن لها تأثيرات خطيرة على صحة المخ، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الكرش أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، بحسب دراسة أمريكية حديثة.

وأضاف أن الباحثين في الدراسة وجدوا أن دهون البطن تضعف من الوظائف الإدراكية للمخ، حيث تؤدي إلى فقدان الذاكرة المبكر في منتصف العمر.

وأشار العميد الأسبق لمعهد القلب إلى خطورة الكرش على صحة القلب والأوعية الدموية، موضحًا أن دهون البطن قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


واختتم شعبان حديثه بالإشارة إلى أن السبيل الوحيد للتخلص من الكرش هو اتباع نظام غذائي صحي، مع ضرورة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

 




 

 


 

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