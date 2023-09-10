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الأحد، 10-09-2023 12:14 م

ماذا يأكل مريض التهاب البنكرياس ؟ إعرف الممنوعات من الأطعمة

ماذا-يأكل-مريض-التهاب-البنكرياس؟


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية العلاجية والوقاية إن التهاب البنكرياس المزمن يترك أضراراً وندبات في أنسجة الغدة، ويعني هذا أن البنكرياس لم يعد ينتج ما يكفي من الإنزيمات الهاضمة، وبالتالي لم يعد الجسم قادراً على تكسير الطعام وهضمه كالمعتاد. وتتمثل العواقب المترتبة على ذلك في الإسهال وتغيرات في البراز (البراز الدهني) وأعراض النقص اللاحقة وفقدان الوزن.

ولمواجهة ذلك، يتعين على المرضى تناول الإنزيمات المفقودة على شكل أقراص.

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كما يتم وصف المكملات الغذائية لهم في بعض الأحيان، وعادة ما يتم تقديم المشورة الغذائية المتخصصة لهم.


وأوضحت الجمعية أن مرضى التهاب البنكرياس المزمن يحتاجون إلى السعرات الحرارية والفيتامينات، التي تذوب في الدهون مثل A و D و E و K . ومن المهم أيضاً تناول الأطعمة قليلة الدهون مثل منتجات الألبان ذات المحتوى المنخفض من الدهون واللحوم قليلة الدهون مثل صدور الدواجن ولحم البقر أو لحم الضأن والأسماك قليلة الدهون مثل سمك القد وسمك موسى . 

 

في بداية الفترة العلاجية لـ مريض التهاب البنكرياس ينقطع عن جميع الأطعمة والسوائل في سبيل إعطاء البنكرياس فرصة للتعافي، ولكن مع العودة إلى إدخال الوجبات الصغيرة في نظامه اليوميّ عليه أن يلتزم بتعليمات الطبيب وما يجب إدراجه ضمن الأكل الممنوع لمرضى التهاب البنكرياس والتي من ضمنها :

 

1- الابتعاد عن المقليات وكل ما هو مُشبع بالدهون مثل الوجبات السريعة لأنها تُنهك البنكرياس وتعيقه عن التعافي.

2- تجنب مشتقات الألبان، ووضع المايونيز على الطعام والبطاطس المقرمشة وكذلك أنواع اللحوم المصنعة لأنها غنية بالدهون.

3- الحَد من نسبة النشويات المُكررة في وجبات مريض التهاب البنكرياس مثل الخبز الأبيض نَظرا لتحفيزها البنكرياس لإنتاج نسبة أكبر من الأنسولين.

4- إيقاف الأطعمة عالية السكر من تغذية مرضى التهاب البنكرياس نَظرا لرفعها للدهون الثلاثية وبالتالي تمهيدها للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.

5- تنظيم الوجبات لتكون ستة وجبات صغيرة على فترات زمنية قصيرة بدلا من الثلاث وجبات الرئيسية بفجوات زمنية أكبر.

 

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