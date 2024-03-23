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السبت، 23-03-2024 02:32 م

تناولها في السحور.. استشاري تغذية يكشف عن فواكه تحميك من العطش

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الوكيل الإخباري - تعد الفواكه من أهم الأطعمة في وجبة السحور، نظرًا لاحتوائها على ألياف غذائية تساهم في تقليل الشعور بالجوع لأطول وقت ممكن، كما تساعد في تحريك المعدة والأمعاء بشكل كبير، كما أن هناك فواكه تناولها يحد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

فواكه تحميك من العطش في السحور
وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية والحيوية، إن الفواكه المفيدة على السحور، هي التي تحتوي على كميات من المياه، وكذلك تحتوي على المغنيسيوم.

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وأكد ناجي، أن أكثر الفواكه فائدة للصائمين، تتمثل في التالي ذكره:


1-الكانتلوب
يعد الكانتلوب من الفواكه المرطبة التي تزيد كمية المياه في الجسم، وتقي من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، نظرًا لاحتوائه على كميات هائلة من المياه.


2-البطيخ
يعتبر البطيخ من الفواكه التي تحتوي على ألياف غذائية وتزيد الشعور بالشبع، ولكنه يصنف ضمن الفواكه المساعدة على الهضم، لكنه يحتوي على كميات هائلة من المياه، التي تساعد الجسم على الترطيب خلال ساعات الصيام.


3-الموز
يعتبر الموز واحدًا من أهم الفواكه التي تحافظ على ترطيب الجسم وكمية المياه الموجودة به خلال ساعات الصيام، خاصًة بسبب احتوائه على المغنيسيوم الذي يحافظ على رطوبة الجسم.


4-الفراولة
الفراولة تصنف ضمن الفواكه المرطبة، وتزيد كفاءة الجهاز المناعي في الجسم، وكما تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة، وتعزز الشعور بالشبع، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.


وشدد استشاري التغذية العلاجية، على عدم إهمال تناول المياه منذ الإفطار حتى السحور، منوها بضرورة تناول كوب مياه كل ساعة تقريبا، وأن الكمية المفترض تناولها 3 لتر، ولا يفضل شرب المياه مرة واحدة وقت السحور.

 

الكونسلتو 

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