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الجمعة، 05-11-2021 12:12 م

دراسة تكشف عن خطر قاتل للبقع الظاهرة على لسان الإنسان

لسان


الوكيل الإخباري - كشف أطباء بريطانيون أن ظهور البقع الحمراء أو البيضاء على اللسان أو الغشاء المخاطي هو دليل على بداية تطور مرض السرطان في الفم.

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ونقل موقع "Express" البريطاني الدراسة التي أعدها الأطباء الذين اعتبروا أن أبرز العوارض التي تفيد ببدء مرض السرطان لدى الإنسان هو ظهور تقرحات لا تلتئم لأسابيع أو من خلال ظهور تورم غير طبيعي في الرقبة، بالإضافة إلى التهاب الحلق أو الأذن المستمر وصولا إلى تغيرات في الأوتار الصوتية.


وأشارت الدراسة إلى أن هناك أهمية قصوى لتذكر هذه العوارض أو العلامات التي ستشير إلى بدء المرض وعلى الشخص التوجه إلى الطبيب الاختصاصي للمعاينة الطبية.


وبحسب الدراسة، فإن سرطان الفم هو ورم خبيث يصيب الشفتين والأسطح الداخلية لتجويف الفم وكذلك الجزء الخلفي من البلعوم واللوزتين والغدد اللعابية. كما يعد هذا المرض أكثر شيوعًا عند الرجال، وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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