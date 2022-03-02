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الأربعاء، 02-03-2022 02:33 م

طبيبة روسية توضح كيف يمكن الاستيقاظ من دون منبه

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الوكيل الإخباري - كشفت الدكتورة داريا ليبيديفا، أخصائية علم النوم، أن الإنسان يمكنه التعود على الاستيقاظ من دون استخدام المنبه، إذا تقيد بنظام صارم.

وأشارت الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أفضل طريقة للاستيقاظ من دون استخدام المنبه هي الالتزام بنظام يومي يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم والاستيقاظ يوميا في الوقت المطلوب.

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وأوضحت  "حاولوا الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت عدة أيام متتالية حتى في أيام العطل، حينها سيتعود الجسم على هذه العادة الجديدة، وبالتالي سيضبط الساعة البيولوجية بصورة صحيحة ولن تنحرف. وبعدها سوف تتعودون على الاستيقاظ تدريجيا من دون المنبه في الوقت المطلوب".


وتنصح الخبيرة لتجنب الإجهاد الحاصل نتيجة النظام اليومي الجديد، بالتعود على روتين صباحي ثابت يوميا، حينها سيشعر الشخص بالنشاط والبهجة والسرور، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بهذا الروتين.


وقالت "يسمح في أيام العطل بعدم الالتزام بالنمط الحياتي الجديد ولكن بشرط ألا يزيد الانحراف عن ساعة واحدة، ولكن مع مرور الوقت لن يسمح الجسم بذلك. كما يجب الامتناع عن النوم أثناء النهار، لكي لا يؤثر في النظام الحياتي الجديد".

 

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