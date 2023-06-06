طبيب يحذر هؤلاء من تناول المكملات الغذائية !

الوكيل الإخباري- يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول المكملات الغذائية، لأن هناك أشخاصًا ممنوعين من الحصول عليها، حسبما ذكر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.



فئات ممنوعة من المكملات الغذائية

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وحدد حتة الأشخاص الممنوعين من تناول المكملات الغذائية في الفئات التالية:





1- الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم

ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة، مثل الأسبرين، مراجعة الطبيب قبل الحصول على المكملات الغذائية، لأن بعضها قد يزيد من ميوعة الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالنزيف.



2- الأشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية

يتعين على الأشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية قريبًا الاستفسار من الطبيب عن إمكانية تناول المكملات الغذائية، لأن بعض الأنواع قد تزيد من خطر الإصابة بالنزيف أثناء الجراحة.



3- مرضى الضغط المنخفض

هناك مكملات غذائية تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مثل الماغنسيوم، لذلك يحظر على مرضى الضغط المنخفص تناولها دون روشتة طبيب.



4- مرضى الكلى

وفقًا موقع "Ever Day Health"، من الضروري أن يراجع مريض الكلى الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين د، لأنها قد تؤثر سلبًا على صحته، خاصةً عند الإفراط فيها.





5- مرضى السرطان

حذرت جمعية السرطان الأمريكية المرضى الذي يخضعون لجلسات العلاج الكيماوي من تناول بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين سي وفيتامين هـ، لأنها تقلل من فعاليته



6- الحوامل

لا مانع من تناول الحامل المكملات الغذائية، ومع ذلك، عليها استشارة الطبيب قبل الحصول عليها، لتحديد الجرعة الآمنة منها، بناءً على معدلات النقص، لأن الإفراط فيها تسبب تأثيرات عكسية على صحتها، نقلًا عن موقع "Pregnancy Birthbaby".



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