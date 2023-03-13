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الإثنين، 13-03-2023 01:02 م

طريقة لتشخيص الاصابة بالجلطة الرئوية

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن فحص طبي يلعب دورًا كبيرًا في تشخيص الإصابة بجلطة الرئة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفحص الذي يقصده هو الأشعة المقطعية بالصبغة، مشيرًا إلى أنه الاختبار الوحيد الذي يشخص الجلطة الرئوية بنسبة 100%

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن هذه الأشعة تعطي الطبيب صورة واضحة للشريان الرئوي من الداخل، مما يساعده على اكتشاف ما يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين.

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وأوضح أن جلطة الرئة لا تعني فقط تجلط الدم، بل تشمل أي مادة غريبة تمنع الدم المؤكسج من التدفق بانسيابية عبر الشريان الرئوي، مثل الدهون والأورام.


وأشار موافي إلى وجود فحوصات أخرى لتشخيص جلطة الرئة، لكنها لا تغني عن إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة، لأن نتائجها أقل دقة، مثل رسم القلب وأشعة الإيكو.

 

الكونسلتو الطبي

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