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السبت، 04-03-2023 11:02 ص

عدوى الاميبيا تقتل رجلاً في امريكا .. ما هي؟

d-89-الأميبا-كلة-الدماغ-عدوى-نادرة-تقتل-أميركيا


الوكيل الإخباري - توفي رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إصابته بعدوى أميبا نادرة آكلة للدماغ.

وأعلنت السلطات الصحية الأميركية، الجمعة، وفاة رجل متأثرا بإصابته بأميبا آكلة الدماغ، بعدما غسل أنفه بماء الصنبور.

وأكدت هيئة الصحة في فلوريدا بمقاطعة شارلوت، الوفاة في بيان صحفي، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الضحية.

ولا تزال الهيئة تحقق في الوفاة التي حدثت يوم 23 فبراير الماضي.

وأشارت نشرة صحية صادرة عن الهيئة إلى أن الإصابة بهذه الأميبا لا تحدث عن شرب ماء الصنبور، ولكنها نصحت بغلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل قبل تنظيف الأنف، أو استخدام الماء المقطر لذلك الغرض، وفقا لسكاي نيوز.

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ويمكن للأميبا أن تسبب إصابة بالغة لو وجدت طريقها إلى الدماغ عبر فتحة الأنف، غير أنها لا تمثل خطورة إذا دخلت جسم الإنسان عبر الفم، وذلك لأن أحماض المعدة تقتلها.


 

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي ثلاث حالات مؤكدة بأميبا آكلة الدماغ، وفقا للأرقام الرسمية.

وتشير السجلات إلى أن تلك الإصابات حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في ولايات أيوا وأريزونا ونبراسكا.

كذلك كانت هناك ثلاث حالات إصابة في الولايات المتحدة في كل من 2019 و2020 و2021

 

البيان

 




 

 


 

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