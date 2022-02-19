فوائد الفلفل الرومي كنز للصحة

الوكيل الإخباري - الفلفل الرومي من الخضروات الصحية الغنية بمجموعة من الفيتامينات الهامة والمعادن والألياف الغذائية، الأمر الذي يجعل هذا العنصر الغذائي كنزاً من المغذّيات المفيدة.

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يتمتّع بألوان مختلفة ومذاق لذيذ ومحبب، يفضله البعض نيئاً، بينما يفضله البعض الآخر مطبوخاً مع أطباقهم؛ ومن الممكن كذلك تجفيفه وتحويله إلى مسحوق يستخدم كنوع من البهارات مع الطعام.

فوائد صحيّة منوّعة للفلفل الرومي:

- يساعد على الوقاية من السرطانات المختلفة بفضل احتوائه على مواد مضادّة للأكسدة.

- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

- يسيطر على مستوى السكر في الدم.

- يعمل على تخفيف الألم ومكافحة الإلتهابات المختلفة.

- يساعد على حماية الجهاز المناعي.

- يساعد على تجديد الخلايا بشكل فعّال.

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