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السبت، 11-06-2022 01:28 م

فوائد حبة البركة على صحة الجسم

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الوكيل الإخباري - تؤكد عشرات الأبحاث على فوائد استخدام حبة البركة والمعروفة أيضاً بالكمون الأسود، بالنسبة لصحة الجسم والبشرة والشعر، حيث تدخل في صناعة العديد من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، وبات يتم تصنيعها في أميركا والعديد من الدول الاوروبية على شكل أقراص وكبسولات وشراب وزيوت.

ونشر تقرير طبي مجموعة من الخصائص المميزة لحبة البركة وقدرتها على التعزيز من صحة الجسم، وهي:

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- التخلص من السموم: فالحبة السوداء تسري في الأمعاء ليمتصها الدم، فتقوم بتنقيته من السموم مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للجسم.


- التحكم في مرض السكري: تشير نتائج بعض الدراسات إلى قدرة حبة البركة على تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم، مما يساعد مرضى السكري في التحكم في المرض والوقاية من أعراضه.


- تقلل من الالتهابات: تتمير حبة البركة بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على تقليل تورم العضلات، لذا فهي تساعد في شفاء آلام المفاصل والالتهابات العضلية. كما أنها تعجل في شفاء التهابات الحلق.


- فقدان الوزن: أثبتت الأبحاث التي أجريت على حبة البركة قدرتها في تزويد خلايا الدم بأكبر كمية من الأكسجين، مما يعزز من عملية الحرق في الجسم، وبالتالي يحرق الجسم الدهون بطريقة أسرع.


- تساعد على الهضم من خلال التخلص من البقايا المتراكمة في الأمعاء وتحسن من عملية الهضم، كما أنها تقلل من الشعور بالحرقة (الحموضة).

- تقوي المناعة: حبة البركة لديها القدرة على مقاومة البكتيريا والميكروبات التي تؤثر على الجهاز المناعي للجسم، كما أنها تغذي خلايا الجسم مما يعزز من مناعة الجسم ويبقيه صحياً وقوياً.

 

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