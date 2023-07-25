كيف تتحكم بشعور الفزع عند انقطاع الكهرباء بالمصعد ؟

الوكيل الإخباري- قد يواجه العديد من الاشخاص حوادث انقطاع الكهرباء في المصعد الكهربائي مما تسبب الاصابة بنوبات الفزع ، نقدم في التقرير التالي مجموعة نصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالات .

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1- محاولة العد إلى عشرة أو خذ 3-5 أنفاس عميقة.



2- التركيز على الحواس والتنفس، لتقليل إفراز هرمون الأدرينالين، الذي يسبب ضيق الأوعية الدموية، ويجعل التنفس سريعًا وضحلاً، ويزيد من معدل ضربات القلب.



3- وضع إحدى اليدين أسفل البطن والضلوع واليد الأخرى على الصدر، مع أخذ شهيق وزفير ببطء.



4- التحدث مع شخص للتعبير عن مشاعر الخوف ومحاولة التخلص من القلق.





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