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الثلاثاء، 25-07-2023 01:26 م

كيف تتحكم بشعور الفزع عند انقطاع الكهرباء بالمصعد ؟

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الوكيل الإخباري- قد يواجه العديد من الاشخاص حوادث انقطاع الكهرباء في المصعد الكهربائي مما تسبب الاصابة بنوبات الفزع ، نقدم في التقرير التالي مجموعة نصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالات .

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1- محاولة العد إلى عشرة أو خذ 3-5 أنفاس عميقة.


2- التركيز على الحواس والتنفس، لتقليل إفراز هرمون الأدرينالين، الذي يسبب ضيق الأوعية الدموية، ويجعل التنفس سريعًا وضحلاً، ويزيد من معدل ضربات القلب.


3- وضع إحدى اليدين أسفل البطن والضلوع واليد الأخرى على الصدر، مع أخذ شهيق وزفير ببطء.


4- التحدث مع شخص للتعبير عن مشاعر الخوف ومحاولة التخلص من القلق.


الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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