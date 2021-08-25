للأمهات..تغيير وضعية نوم الرضيع يحمي رأسه من التشوهات

الوكيل الإخباري - يتعرض بعض الأطفال الرضع لتشوّهات في شكل الرأس نتيجة عدم تغيير وضعية الجسم، ففي الشهور الأولى من عمر الرضيع، لا يتمكن من تغيير وضعية جسمه بنفسه، وبالتالي فإن ثباته على نفس وضعية الجسم، يضغط على عظام رأسه الرقيقة، ما يجعلها تتشكل بطريقة غير طبيعية، وتظهر بشكل مشوّه.



الرابطة الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث، نشرت تقريراً طبياً تحذّر فيه الأمهات من عدم تغيير وضعية جسم الطفل الرضيع، وتحثّهن على ضرورة تغيير وضعية جسم الرضيع من وضعية الاستلقاء على الظهر، إلى وضعية الاستلقاء على البطن أو أحد الجانبين، حيث إن استلقاء الرضيع على ظهره لساعات طويلة، قد يؤدي إلى إصابته بنوع من التشوّه يُسمّى "تسطح الرأس".

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والخطر ليس في استلقاء الرضيع على ظهره فقط، وإنما استلقاء الرضيع على أحد الجانبين فقط طوال الوقت، يعرّضه أيضاً لتشوّهات في شكل الرأس، لذا على الأم تغيير وضعية نوم الطفل الرضيع باستمرار حتى يأخذ الرأس الشكل المقوّس الطبيعي.

المصدر - نواعم