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الإثنين، 24-07-2023 02:45 م

بـ9 خطوات..هكذا تحمي نفسك من موجات الغبار

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الوكيل الإخباري- تُشكّل موجات الغبار والأتربة خطراً كبيرًا على صحة الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو والأمراض الصدرية.

وعادة ما تنشط موجات الغبار والأتربة عند تغير فصول السنة أو وجود تغيرات مناخية.

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فكيف تحمي نفسك وعائلتك؟

نشرت وزارة الصحة العامة القطرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 9 نصائح من شأنها حمايتك من مخاطر موجات الغبار والأتربة، وهي:

إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة لمنع دخول الغبار والأتربة


تنظيف المنزل بشكل جيد بعد موجات الغبار والأتربة


البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلّا عند الضرورة، وخاصة لكبار السن ومرضى الربو
وضع كمامات واقية أو استخدام محارم ورقية مبللة لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار


وضع نظارات تمنع وصول الغبار للعينين عند الخروج


تجنب فرك العينين منعًا للالتهابات


تكرار غسل الوجه والأنف والفم لمنع وصول الغبار إلى الرئتين


مراجعة قسم الطوارئ فور ظهور صعوبات حادّة في التنفس


متابعة النشرات الجوية باستمرار

 

سي ان ان


 




 

 


 

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