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الإثنين، 26-09-2022 10:57 ص

ماذا تعرف عن إجهاد العين بسبب الكمبيوتر؟

علاج-اجهاد-العين


الوكيل الإخباري - يقضي العديد من الأشخاص فترات طويلة في النظر إلى هواتفهم وأجهزتهم اللوحية وشاشات الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون غالبًا ما تتطلب الوظائف الحديثة من الناس التركيز على الشاشات لعدة ساعات يوميًا.

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علاوة على ذلك، يعتمد الكثير من الناس على الوسائط الرقمية أو التلفزيون للاسترخاء بعد العمل لذلك، هناك القليل من الراحة للعيون.


ويمكن أن يؤدي عرض الشاشات الرقمية لفترات طويلة إلى جعل عيون الشخص تعمل بجهد أكبر من المعتاد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العينين ، مما قد يؤدي إلى تطور مشاكل في الرؤية.


كما توضح جمعية البصريات الأمريكية ، تتعرض العيون لضغط أكبر عندما نشاهد الشاشات مقابل عندما نقرأ الكلمات المطبوعة على الصفحة.


ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأحرف الموجودة على العديد من الشاشات لا يتم تعريفها بشكل واضح مثل الأحرف المطبوعة يرجع ذلك أيضًا إلى أن العديد من الشاشات بها تباين أقل من الصفحة المطبوعة ، ولأنها تتأثر بالانعكاس والوهج.
كل هذا يمكن أن يجعل عيون الشخص تعمل بجهد أكبر عند قراءة الكلمات على الشاشة.


يمكن أن تسهم عوامل أخرى أيضًا في إجهاد عين الكمبيوتر. على سبيل المثال ، يرى بعض الأشخاص الشاشات من مسافات وزوايا غير مناسبة يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ مواقف غير مريحة ومتوترة ، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل أساسية في الرؤية.


بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن معدل الأشخاص ينخفض بشكل كبير عند مشاهدة الشاشات، ومع ذلك فإن وظيفة بيولوجية مهمة تحافظ على سطح العين نظيفًا ومرطبًا، و قد يفسر هذا الانخفاض في عض أعراض إجهاد العين في الكمبيوتر.

 

ومن أعراض إجهاد العين بسبب الكمبيوتر
 
-عيون متعبة ومتوترة
-انزعاج في العين
-عيون جافة أو متهيجة أو محترقة
-عدم وضوح الرؤية عند مشاهدة الشاشات أو النظر إلى المسافة
-صعوبة في إعادة تركيز العينين
-الحساسية للأضواء الساطعة
-الصداع
-آلام الرقبة والكتف

 

اليوم السابع 

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