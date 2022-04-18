الوكيل الإخباري - ماهي فوائد زيت الزيتون للصائمات، هي مجموعة من الفوائد الصحية التي تتحقق بفضل احتواء زيت الزيتون على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، منها الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة والمعادن والفيتامينات، خاصة أن زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت النباتية، ويكثر استهلاكه في شهر رمضان.

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وتلك الفوائد نتعرف عليها في التالي :

1 - زيت الزيتون يساعد في وقاية الجهاز الهضمي من أي اضطرابات تحدث في شهر رمضان نتيجة لاختلاف مواعيد تناول الطعام، كما أنه يعزز صحة الهضم ويعالج عسره ويقي من الإمساك.

2 - يفضل استخدام زيت الزيتون في وصفات شهر رمضان، كونه يحتوي على دهون غير مشبعة، وبالتالي يعد من الزيوت الصحية المناسبة للجميع.

3- زيت الزيتون يناسب الصائمات ممن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يخفض الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع من نسبة الكوليسترول النافع.

4 - من فوائد زيت الزيتون للصائمات وقاية الجلد والبشرة من آثار الصيام، خاصة في حال قلة النوم والإجهاد وسوء التغذية.

5 - يعد زيت الزيتون زيتاً صحياً يناسب الصائمات المصابات بداء السكري، فهو يساعد على ضبط مستوياته والسيطرة عليه.

6 - زيت الزيتون يحسن من بيئة الفم، وهو يقي من التسوس ويقضي على أي بكتيريا في الفم يمكن أن تسبب رائحة كريهة أثناء الصيام.

7 - زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية، وهو مفيد للنساء في الوقاية من سرطان الثدي.

8 - بشكل عام زيت الزيتون يرفع من مناعة الجسم بفضل احتوائه على نسب عالية من فيتامينات أ وفيتامين ك وفيتامين د وفيتامين هـ وحمض الأوليك والفينولات.

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