ما حقيقة أن شرب الشاي الأخضر يومياً يعمل على انقاص الوزن ؟

الوكيل الإخباري- من المعروف أن الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة للتخسيس، ولكن هناك أشخاصًا يظنون أن تناوله بكميات كبيرة أو بشكل يومي يساهم في إنقاص الوزن بشكل أسرع.



في هذا الصدد، قال الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن الشاي الأخضر يلعب دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، ويرجع السبب إلى قدرته على تثبيط الشهية، ومحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.



ومع ذلك، أكد حماد أن الإفراط في الشاي الأخضر لا يسرّع من إنقاص الوزن كما يعتقد البعض، مستشهدًا بنتائج بعض الدراسات، التي أظهرت أنه يرفع معدل حرق الدهون في الجسم، ولكن بنسبة ضئيلة.



وأوضح خبير التغذية أن متبعي الدايت بحاجة فقط إلى تناول 1 - 2 كوب من الشاي الأخضر على مدار اليوم، بجانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والانتظام في ممارسة الرياضة.



وأوصى باستعمال عسل النحل في تحلية المشروبات الساخنة في الرجيم، لا سيما الشاي الأخضر، مؤكدًا أن السكر الأبيض يكسبها سعرات حرارية إضافية ويقلل من قيمتها الغذائية.





ولشرب الشاي الأخضر يوميًا فوائد أخرى للجسم غير فقدان الوزن، حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم وعلاج حب الشباب وتحسين حساسية الإنسولين والوقاية من بعض المشكلات، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، حسبما نشر موقعا "Times of india" و"Healthline".





وأوصى موقع "Times of india" بتناول الشاي الأخضر باعتدال، لأن للإفراط فيه تأثيرات عكسية على الجسم، حيث يؤدي إلى نقص الحديد والإسهال والأرق.

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