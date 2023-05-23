العنب للقولون والمعدة.. مفيد أم مضر؟

الوكيل الإخباري- يعد العنب من الفواكه الصيفية متنوعة الألوان ومختلفة الفوائد الصحية، حيث يتضمن عدد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يعتبر غني بمضادات الأكسدة، تساعد في الوقاية من الأمراض.



نستعرض في التقرير التالي، فوائد وأضرار العنب للقولون والمعدة، وفقًا لموقع المكتبة الوطنية للطب "Ncbi" وموقعي "WebMD" و"Times of india".



القيمة الغذائية في العنب

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نصف كوب من العنب تحتوي على:

السعرات الحرارية: 52 سعرة حرارية.

بروتين: جرام واحد فقط.

الكربوهيدرات: 14 جرام

الألياف: 1 جرام فقط واحد.

السكريات: 12 جرامًا.

الصوديوم: ملليجرامين.



فوائد العنب للمعدة والقولون

-صحة الأمعاء

تناول العنب زاد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء والتي تعتبر ضرورية للصحة الجيدة بشكل عام، حسب دراسة سريرية جديدة نُشرت في المجلة العلمية "Nutrients"، بالتالي يؤدي هذا إلى التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة، إلى تحسين صحة الأمعاء، وفقًا لموقع "eurekalert " التابع للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.



-القولون العصبي

يمتاز العنب بكونه مصدرًا غينًا بالألياف الغذائية، التي تساعد في تنظيم حركات الأمعاء، نظرًا لأن العنب أعلى بكثير في مستويات الفركتوز من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنها قد تتسبب في المعاناة من متلازمة القولون العصبي.



-سرطان القولون

يظهر مركب ريسفيراترول لنشط بيولوجيًا للعنب يقوي مستخلص بذور العنب الناجم عن موت الخلايا المبرمج لسرطان القولون في تركيزات ذات صلة من الناحية الفسيولوجية، فإن فعالية تركيبة "RSV-GSE" ضد الخلايا الجذعية لسرطان القولون، التي تلعب دورًا رئيسيًا في العلاج الكيميائي ومقاومة الإشعاع.



أضرار تناول العنب للمعدة والقولون



قد يؤدي الإفراط في تناول العنب إلى الإصابة ببعض الآثار الجانبية، مثل التالي:



-الإسهال

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر الطبيعي والإفراط الزائد للأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى براز رخو أو الإسهال، كما أن العنب غني بالألياف غير القابلة للذوبان ويمكن أن تتداخل جرعة زائدة منها مع عمل الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإسهال أو الإمساك.



-ألم في المعدة

يمكن لبذور العنب غير المهضومة أن تسبب آلامًا خطيرة في البطن وفي الحالات الشديدة تؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية، قد تعاني أيضًا من القولون العصبي، وهي متلازمة ناتجة عن الإفراط في استهلاك العنب مما يؤدي إلى عدم الراحة في منطقة البطن.

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