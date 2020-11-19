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الخميس، 19-11-2020 02:27 م

نصائح بسيطة للحصول على جسم رشيق ورياضي

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الوكيل الاخباري - يعتبر الحصول على بطن مسطح وجسم رشيق حلم الكثير من الاشخاص، ولهذا يخضع البعض لحميات غذائية تكون في بعض الأحيان قاسية، لذلك ننصحك أولاً بأن تعتمد على برنامج حياة وغذاء صحي وأن تنام بشكل جيد وأن تمارس التمارين الرياضية بانتظام.

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وثانياً ولكي تستيقظ ببطن مسطح في الصباح من المفيد أن تتخلى عن تناول اللبن الزبادي المحلى في المساء فهو يحتوي غالباً على اللاكتوز صعب الهضم وعلى السكر المضاف. وتناولهما معاً يمكن أن يسبب النفخة.


كذلك من المهم جداً الاستحمام بالماء البارد قبل الخلود إلى النوم فهذا يساهم في خفض حرارة الجسم ويدفعه إلى حرق الدهون التي تتجمع فيه من أجل توليد الطاقة واستعادة الحرارة الطبيعية.

وننصحك أيضاً بأن تتناول وجبة فطور تحتوي على بذور الشوفان والفواكه الحمراء والمكسرات النيئة والقرفة لأن هذه المكونات تحفز عمل الأمعاء وتحد من الشعور بالانتفاخ، ومن الضروري ايضا أن تمارس التمارين الرياضية التي تعمل على شد عضلات المعدة والبطن.

 

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