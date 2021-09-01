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الأربعاء، 01-09-2021 02:39 م

نصائح للتغلب على عقبة ثبات الوزن

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الوكيل الإخباري - مهما كان نوع النظام الغذائي الذي قد نتبعه لإنقاص الوزن، فلابد أن تأتي فترة نمر فيها بمرحلة ثبات للوزن، مما قد يصيبنا بقدر من الإحباط واليأس في بعض الأحيان.

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ومع ذلك فهناك طرق فعالة يمكنك من خلالها اجتياز تلك المرحلة الصعبة، وفقًا لما ذكره موقع "أونلي ما هيلث" Only My Health المعني بالشؤون الصحية، ومنها 6 نصائح:

 

1- تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائي
إذا كنت قادرًا على خفض بعض الكربوهيدرات من روتين نظامك الغذائي فيمكن أن يساعدك ذلك في كسر عقبة ثبات الوزن ويجعلك تواصل فقدان الكيلوغرامات، ويحدث هذا لأن تقليل الكربوهيدرات يجعل الجسم يستهلك الدهون المتراكمة في الجسم بما يفيد خطة إنقاص الوزن.

 

2- زيادة شدة التمرين

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، ويمكن كسر عقبة ثبات الوزن بسهولة عن طريق زيادة كثافة التمرين بحيث يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية والدهون، حيث يمكنك تجربة تدريبات المقاومة التي تساعد في رحلة إنقاص الوزن.

 

3- حساب السعرات الحرارية
عندما تصل لمرحلة ثبات الوزن، قم بحساب السعرات الحرارية الخاصة بك وحاول التقليل منها في نظامك الغذائي، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات المهمة للجسم، لذلك حاول دائمًا إجراء تعديل على نظامك الغذائي إذا شعرت أنك لا تحقق أهدافك في التخلص من الكيلوغرامات.

4- زيادة نسبة البروتين اليومي
إذا كان وزنك يزداد في الأيام القليلة الماضية، فهذا يعني أن العناصر الغذائية لديك غير متوازنة، ويمكن تحسين ذلك عن طريق زيادة البروتين والتقليل من الكربوهيدرات والدهون من النظام الغذائي، حيث يساعد تناول المزيد من البروتين في هذه المرحلة على حرق سعرات حرارية إضافية لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي.

 

5- التحكم في مستويات التوتر لديك
يلعب التوتر دورًا كبيرًا في زيادة الوزن، فهو يحفز على تناول الطعام خاصة غير الصحي أو تعطيل عمل النظام الغذائي الخاص بك ما قد يؤدي إلى ثبات أو زيادة في الوزن، لذلك يجب أن تتخذ خطوات عملية للتعامل مع ضغوطك لتقليل هرمونات التوتر في جسمك.

6- جرب الصيام المتقطع
في بعض الأحيان، لا يكفي تقليل السعرات الحرارية لكسر مرحلة ثبات الوزن، ومن ثم تحتاج إلى تجربة طريقة مختلفة، ولعل الصيام المتقطع القائم على الصيام لفترات طويلة عن الطعام ثم الحصول عليه في توقيتات معينة قد يساعدك في العودة لفقدان الوزن، ويمكنك البدء بالصيام لمدة 16 ساعة واتباع نظام غذائي غني بالبروتين والألياف، فقد يساعد هذا النظام في تقليل محيط الخصر في غضون أسابيع قليلة وكسر عقبة ثبات الوزن لديك.

 

المصدر - لبنان 24 

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