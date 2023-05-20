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السبت، 20-05-2023 08:10 ص

وفاة شخص في السنغال بعد احمرار شديد بعينيه .. ماذا كان يعاني؟

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الوكيل الاخباري - توفى رجل سنغالي، بعد معاناته من احمرار شديد في عينيه، ثم حدوث نزيف بالعين، فماذا كان يعاني؟

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أصيب هذا الرجل البالغ من العمر 35 عامًا بما يسمى "حمى القرم- الكونغو النزفية"، والتي تتشابه مع الإيبولا، حسبما نشر موقع "The Sun”.


عانى الرجل الثلاثيني من أعراض تشبه الإنفلونزا، ثم ظهرت لديه الحمى، واستمر ذلك لمدة 10 أيام، حتى بدأت عينيه في الاحمرار بشدة ثم النزيف.


تحدث حمى القرم نتيجة التعرض لعدوى فيروسية تنتقل من حشرة القراد أو المواشي، كما يمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى سليم عن طريق الدم أو سوائل الجسم.


وتشمل الأعراض: ألم العضلات والظهر والصداع وتورم العينين والحمى والدوخة وألم المعدة والحلق والإسهال، وقد يحدث أيضًا سرعة في ضربات القلب وطفح جلدي ونزيف من الأنف، وتصل المضاعفات إلى حد الإصابة بفشل الكلى والقلب والكبد خلال 5 أيام من الإصابة.


تعتبر حمى القرم مرضً تم اكتشافه في افريقيا هذا العام، وكان وزير الصحة السنغالي قد أكد ظهور حالة مصابة بهذه الحمى في 21 إبريل الشهر الماضي.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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