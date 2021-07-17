السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 08:33 ص

5 أطعمة معززة للمناعة

ريحان


الوكيل الإخباري - تحدث ألكسندر ميروشنيكوف، خبير التغذية الروسي في مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، عن أكثر خمسة منتجات مفيدة لجهاز المناعة.

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ولفت الخبير الانتباه إلى المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي، فهو يشارك في إنتاج الإنترفيرون والخلايا المناعية. يعتبر الكشمش الأسود أفضل غذاء صيفي، حيث يحتوي 100 غرام من هذا العنب على 22 بالمائة من القيمة اليومية للفيتامين.


لتقوية جهاز المناعة، هناك حاجة أيضًا إلى فيتامين أ الموجود بالريحان. يشارك هذا الفيتامين أيضًا في تكوين الخلايا المناعية. أوصى ميروشنيكوف بتناول ثلاثة إلى أربعة أغصان من الريحان يوميًا. ونصح بتناول الخس الذي يحتوي على فيتامين ب الذي يساعد في مقاومة التوتر.


بالإضافة إلى ذلك، تحدث الطبيب عن أهمية الشبت. تحتوي المبيدات النباتية على خصائص مضادة للميكروبات. لا تنسى الجمبري الغني بالبروتين الذي يساهم في تكوين أجسام المناعة. اقترح الطبيب غليها مع الشبت المجفف لتعزيز الخصائص المفيدة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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