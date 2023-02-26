5 فواكه تجعلك أكثر ذكاءً.. أيهم تفضل؟

الوكيل الإخباري-تتميز بعض الفواكه الطازجة باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والماغنسيوم، والتي تجعل الشخص أكثر ذكاءً عن طريق زيادة تدفق الدم للمخ.

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نستعرض قائمة الفواكه التي تزيد قدرة المخ على التركيز والانتباه والتذكر، حسبما نشر موقع "Everyday Health”.



1-الفراولة

تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتساهم في تقوية الذاكرة والتخلص من المشكلات والصعوبات التي يواجهها المخ في الإدراك والانتباه والتذكر، وهي الخصائص نفسها الموجودة في التوت بأنواعه المختلفة.



2-الأفوكادو

يتميز الأفوكادو باحتوائه على الدهون الصحية المفيدة لصحة المخ من خلال زيادة تدفق الدم له وتحسين وصول الأكسجين له وخفض ضغط الدم والوقاية من السكتة الدماغية وتعزيز إشارات الدماغ للعضلات.



3-العنب

هناك علاقة وثيقة بين تدفق الدم للدماغ وصحة المخ، وهو ما يحققه العنب، حيث يساهم في تحسين وظائف المخ وتقليل فرص التعرض لتجلط الدم وتقوية الذاكرة والانتباه، وذلك من خلال زيادة ضخ الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية للمخ.



4-الرمان

يعتبر الرمان من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار لاحتوائه على كمية كبيرة من الجلوكوز الذي يزيد نشاط الدماغ والطاقة وتحسين وظائف المخ.



5-الموز

يعد الموز مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، خاصة البوتاسيوم والماغنسيوم اللذان يعززان نشاط المخ وقدرته على التركيز والانتباه والتعلم والتذكر بشكل جيد، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية.



الكونسلتو الطبي

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