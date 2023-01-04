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الأربعاء، 04-01-2023 05:10 م

6 طرق لتنظيف الأمعاء

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الوكيل الإخباري-تحتاج الأمعاء إلى تنظيفها باستخدام بعض الطرق المنزلية البسيطة، وذلك للتخلص من الإمساك والانتفاخ وبقايا الطعام العالقة في جدران الأمعاء، فكيف يمكن القيام بذلك؟اضافة اعلان


نستعرض في السطور التالية بعض الطرق المهمة لتنظيف الأمعاء بشكل بسيط، حسبما نشر موقع "Health Line".


1- شرب المياه باستمرار
يعد شرب الكثير من الماء طريقة رائعة لتنظيم الهضم وتنظيف الأمعاء، إلى جانب تناول الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل ابطيخ والطماطم والخس والكرفس.

2- شربة المياه بالملح
يساعد شرب الماء المالح على محاربة الإمساك ومشكلات القولون، لكن يجب أن يتم ذلك قبل تناول الطعام في الصباح.

ولتحضير هذه الوصفة، يمكن خلط ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر، وشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون بضع دقائق قد يشعر الشخص بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام والتخلص من الإمساك.

3- تناول الألياف
تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليومي، وتتوافر في الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور.

تنظم الألياف الإمساك وتزيد من نشاط الأمعاء وتعمل على تنظيفها من السموم وبقايا الطعام، مع تعزيز البكتيريا المفيدة بالأمعاء باعتبارها مادة حيوية مهمة.
لذا يجب التأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تساعد في تحسين صحة القولون.

4-النشويات
تتوافر النشويات في البطاطس والأرز والبقوليات والموز الأخضر والحبوب، وتعمل على تعزيز صحة القولون وزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة.

5- البروبيوتيك
تعد إضافة البروبيوتيك إلى النظام الغذائي طريقة أخرى لتنظيف القولون والأمعاء، ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول مكملات البروبيوتيك والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والمخللات والأطعمة المخمرة.

يعمل البروبيوتيك على إدخال البكتيريا الجيدة إلى الأمعاء بمساعدة الألياف والنشويات المقاومة، ما يحد من الالتهاب ويساهم في تعزيز عمل الأمعاء.

6-الأعشاب
تحتوي بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات، وتحارب البكتيريا الضارة، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيف الأمعاء.


الكونسلتو الطبي

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