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أضرار تخزين الطماطم لفترة طويلة وكيفية تجنبها

هعن
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-  يعتقد بعض الأشخاص أن تخزين الطماطم لفترة طويلة يساعد على توفير الوقت والمجهود، دون أن يشكل أي خطر صحي. ولكن، وفقًا لما ذكره موقع "Science Direct"، يمكن أن يؤدي تخزين الطماطم لفترات طويلة إلى عدد من الأضرار التي تؤثر على جودتها وقيمتها الغذائية.

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1- فقدان النكهة
عند تخزين الطماطم لفترة طويلة، خاصة في الثلاجة، تفقد الطماطم نكهتها الطازجة والحلوة المميزة. لذا يفضل عدم تخزينها لفترات طويلة للحفاظ على طعمها الطازج والمميز.
2- فقدان العناصر الغذائية
بمرور الوقت، تبدأ بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم في التحلل، ما يؤدي إلى نقص في قيمتها الغذائية. وينخفض بشكل خاص فيتامين C والليكوبين، وهو المركب المسؤول عن العديد من الفوائد الصحية للطماطم.
3- التلف
من الممكن أن يؤدي تخزين الطماطم لفترة طويلة إلى زيادة فرص نمو العفن والفطريات عليها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك. تناول طماطم في هذه الحالة قد يؤدي إلى معاناة من آثار جانبية بسبب الفطريات.
4- التسمم الغذائي
تخزين الطماطم لفترة طويلة يمكن أن يزيد من فرص نمو البكتيريا الضارة، مما يرفع احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي. لذا من المهم التأكد من سلامة الطماطم المخزنة قبل تناولها.


نصائح لتخزين الطماطم بشكل أفضل
يُفضل تخزين الطماطم في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بحيث يتم استهلاكها في غضون أيام قليلة للحفاظ على نكهتها.
يمكن تبريد الطماطم لإبطاء عملية التلف، ولكن هذا قد يتسبب في فقدان نكهتها وملمسها.
من الأفضل عدم تكديس الطماطم فوق بعضها البعض لتجنب الضغط عليها ومنع تلفها.
يُنصح بتخزين الطماطم بعيدًا عن بعض الفواكه والخضروات الأخرى التي تتسبب في تسريع نضجها وتلفها.


باتباع هذه النصائح، يمكن الحفاظ على جودة الطماطم لأطول فترة ممكنة وتجنب أي آثار جانبية قد تطرأ نتيجة تخزينها

 

الكونسلتو 

 
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