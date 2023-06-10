السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 10-06-2023 03:50 م

هام للسائحين: كيفية التصرف عند إلغاء الرحلة البحرية؟

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الوكيل الإخباري - الرحلة البحرية ممتعة، فهي تمكن السائحين من زيارة وجهات عدة ضمن رحلة واحدة كما أنها بمثابة فندق عائم متنقل يحوي في داخله مرافق ترفيهية فخمة ومنوعة. إلا أن هناك بعض الظروف الطارئة التي تتسبب في إلغاء الرحلة السياحية، لذا يمكن تحديد بعض النصائح عند التعرض لهذه المشكلة المفاجئة
 
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خطة مُسبقة
لا بدّ من التخطيط لإمكانية إلغاء الرحلة مسبقًا، وينصح بالتفكير في دفع مبلغ إضافي للحصول على رحلة مباشرة إلى المدينة الساحلية.


الحصول على تأمين السفر
يمكن الحصول على تغطية لأي نفقات سفر إضافية، وسدادها عند عدم التمكن من القيام بالرحلة ، كما أن بعض بطاقات الائتمان المميزة توفر حماية سفر مشابهة لتأمين السفر، لذا يجب التأكد من مراجعة شركة بطاقة الائتمان الخاصة بالمسافر.


الحصول على رحلة أخرى إلى ميناءك
عند الوصول إلى المطار والغاء الرحلة، يمكن الاتصال بخط المساعدة الخاص بشركة الطيران لمعرفة ما إذا كان يمكن الوصول إلى وكيل بشكل أسرع، إذا كانت هناك مشكلة ميكانيكية، فقد يتم التمكن من الحصول على رحلة أخرى على نفس الرحلة أو على شركة طيران أخرى، ولكن على الأقل سيتم الوصول إلى هناك في الوقت المحدد.
إذا كان الطقس سيئًا وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية، فقد لا يزال بإمكان المسافر القيادة إلى مطار آخر والحصول على رحلة متصلة.

 

محاولة الانضمام إلى ميناء آخر
إذا لم يكن هناك طريقة يمكن من خلالها الوصول إلى الوجهة في الوقت المحدد، فيمكن محاولة الانضمام إلى الرحلة البحرية في مدينة ساحلية أخرى على طول طريق الرحلات البحرية قد تفوت يومين من الرحلة البحرية، ولكن قد تم التمكن من إنقاذ الكثير من الرحلة، كما أنه يجب الاتصال بخط الرحلات البحرية وإخبار الوكيل بالتغيير غير المتوقع لخطط.

 

سيدتي 

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