وجهات سياحية شبيهة بجزر المالديف

الوكيل الإخباري - تشتهر جزر المالديف بأنها واحدة من أروع الوجهات الشاطئية على مستوى العالم، كما تعد أيضا واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لقضاء أجازة شهر العسل، بفضل شواطئها الساحرة، ذات الرمال البيضاء، وفنادقها ومنتجعاتها السياحية المميزة، إلا أن جزر المالديف من الوجهات السياحية المكلفة إلى حد كبير، ولذلك قد لا تكون الخيار المفضل بالنسبة للكثير من السائحين أو الأزواج الجدد، خاصة إذا كانوا يرغبون في الاستمتاع بعطلة سياحية ذات تكاليف منخفضة.





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كايو لارغو ديل سور Cayo Largo del Sur، كوبا

وهي جزيرة جميلة ومنتجع شاطئ رائع في كوبا، وتتميز الجزيرة بشواطئها الطويلة الساحرة، ذات الرمال البيضاء، والتي تتضمن مجموعة من أجل شواطئ العالم، إضافة إلى ذلك فإن تكلفة السفر إلى كايو لارغو ديل سور، والإقامة فيها منخفضة بعض الشيء بالمقارنة بالعديد من الوجهات الشاطئية الشهيرة الأخرى في العالم، مثل المالديف.

شاطئ هيامز Hyams Beach، أستراليا

يقع شاطئ هيامز على بعد ساعتين ونصف الساعة عن جنوب سيدني، ويشتهر بجماله الطبيعي الخلاب ورماله البيضاء الناعمة، ومياهه النقية الكريستالية، ويعد الشاطئ وجهة مثالية للاستمتاع بمختلف الرياضات المائية مثل الغطس والتجديف بالكاياك ومشاهدة الدلافين والسباحة وغيرها من الأنشطة الأخرى.

فانواتو Vanuatu

هي عبارة عن أرخبيل من الجزر رائعة الجمال والتي تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتحتوي فانواتو على أكثر من 80 جزيرة جميلة، تتضمن تجمعات مبهرة من الشعاب المرجانية والكهوف المائية، وحطام السفن، وتعد أيضا وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة على شواطئها الساحرة والتي يتخللها ثقوب زرقاء أنشأتها المياه العذبة التي تتدفق تحت الأرض من الجبال والأسطح.

كو ليب Koh Lipe، تايلاند

وهي جزيرة صغيرة جميلة، تقع في أرخبيل أدانج راوي بمضيق مالاكا، في مقاطعة ساتون في جنوب غرب تايلاند، بالقرب من الحدود الماليزية، وتشتهر بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الزرقاء الفيروزية، كما تتميز أيضا بموقعها القريب من بحر أندامان، الجزيرة هي جزء من أرخبيل أدانج المكون من 10 جزر غير مأهولة باستثناء كو ليب، وتعد خيار مثالي للرحلات السياحية القصيرة أو ذات اليوم الواحد.

جزيرة مابول Mabul Island، ماليزيا

وهي جزيرة صغيرة ساحرة، تقع جنوب ماليزيا وتتميز بموقعها الجذاب وحدائقها الجميلة التي تزينها أشجار جوز الهند، إضافة إلى ذلك فإن الجزيرة تعد موقع مثالي للاستمتاع برياضتي الغوص أو الغطس أو التجديف، كما تشتهر أيضا بشواطئها الساحرة التي لا تقل جمالا عن شواطئ المالديف.

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